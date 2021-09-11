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Путин похвалил сделавших прививку от COVID-19 россиян

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Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин отметил, что сделавшие прививку от коронавирусной инфекции работники социальной и других сфер таким образом защитили собственное здоровье и окружающих. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи с президентом губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что прививку от COVID-19 в регионе получили более 70% сотрудников медицинских учреждений соцработников, а также свыше 80% преподавателей образовательных учреждений.

«Нормально. Люди себя защитили и окружающих», — заявил Путин.

По словам Ведерникова, в текущий момент в регионе вакцинировались порядка 180 тысяч человек. Это составляет 44% от плана по достижению коллективного иммунитета.

Ведерников подчеркнул, что проблемы существуют, о них знаю, как и понимают все риски, но губернатор уверен, что «со всеми этими вопросами справятся».

Ранее Путин заявил, что медицинской системе на Дальнем Востоке не хватает мощностей для всеобщей реабилитации после коронавируса.

Президент отметил, что в России стартовала программа медицинской реабилитации, в том числе для переболевших коронавирусом.

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