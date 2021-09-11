В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников протестов

Новая волна протестов прошла во Франции, в Париже полиция применила водометы и слезоточивый газ против участников протестов, сообщает Le Figaro.

Во французской столице проходят протесты недовольных введением санитарных пропусков. По предположениям полиции, на митинги в Париже вышли около 30 тыс. митингующих, всего их число по стране достигнет 170 тыс.

Часть протестующих в Париже собралась у здания Государственного совета, требуя отставки президента Франции Эммануэля Макрона. Недалеко от Елисейских полей правоохранители также пытались отогнать людей дымовыми гранатами.

Наиболее напряженная обстановка царила в районе улицы Риволи. Полиция призывала демонстрантов разойтись, некоторые из них покинули улицы, однако большая часть продолжила шествие. У площади полковника Дриана собравшиеся напали на полицейский фургон с железными палками и камнями, их отогнали слезоточивым газом.

Ранее Макрон объявил о расширении списка мест, в которые можно попасть, только предъявив «санитарный пропуск», свидетельствующий о прохождении вакцинации от коронавируса. Он предупредил, что некоторые категории граждан будут прививаться в обязательном порядке. Санитарный пропуск подтверждает, что житель Франции прошел вакцинацию или получил отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, или уже перенес инфекцию.