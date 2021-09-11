Трансконтинентальный Boeing 767 аварийно сел в аэропорту Красноярска

Трансконтинентальный Boeing 767 Анталия — Владивосток аварийно сел в аэропорту Красноярска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на службы аэропорта.

«Самолет Boeing 767 выполнял рейс из Анталии во Владивосток и, находясь над Красноярском, запросил аварийную посадку», — передает агентство.

Уточняется, что экстренная посадка стала необходима из-за проблем с гидравликой.

Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось об экстренном приземлении в московском аэропорту Шереметьево пассажирского самолета А-321 из Сочи. Отмечалось, что посадка стала вынужденной из-за запаха горелой проводки.