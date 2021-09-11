В Подмосковье двое парашютистов столкнулись в воздухе

В Московской области двое парашютистов столкнулись в воздухе, сообщает РЕН.

По данным телеканала, один мужчина разбился, второму удалось приземлиться на запасном парашюте, медицинская помощь ему не потребовалась.

Инцидент произошел на аэродроме Коробчеево под Коломной. Администратор компании «Аэроград-Коломна» заявил, что приземление проходило штатно, без предпосылок к происшествиям.

В ГСУ СК по Московской области уточнили ТАСС, что 45-летний мужчина после выполнения воздушного элемента столкнулся с куполом другого раскрытого парашюта, после чего, запутавшись в стропах отцепленного основного парашюта, упал на землю. От полученных травм он скончался на месте.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре парашютист приземлился на окно дома. При приземлении парашютист зацепился куполом за блок кондиционера и повис на уровне окна квартиры №13. После этого «спортсмен» постучался в дом.