Студентки в Кабуле выступили в поддержку «Талибана*»

Студентки кабульских университетов и медресе (религиозных школ) провели акцию протеста в поддержку «Талибана (организация запрещена в России)». Об этом сообщает телеканал Tolo News.

На распространенных кадрах видно, как девушки, одетые в паранджу (полностью закрытая одежда, могут быть видны только глаза — прим.) проводят встречу в большой студенческой аудитории, где призывают организовать в Афганистане раздельное обучение для мужчин и женщин.

Ранее в ряде афганских городов прошли акции протеста, на которых женщины, напротив, требовали от новых афганских властей уважения их прав.

9 сентября представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что в новом правительстве Афганистана появятся должности для женщин.

До этого афганские женщины выразили свое недовольство в вопросах возможности получения образования и трудоустройства во время митинга в Кабуле. Талибы в ответ на это применили против них слезоточивый газ.