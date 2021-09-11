Попова рассказала о возможности отмены масочного режима в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России. Об этом она сказала в ходе общения с журналистами на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму, передает РИА «Новости».

«Пока снимать ограничения масочного режима не планируется даже на фоне хороших темпов вакцинации», — сказала она.

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 121 516 случаев коронавируса. За весь период умер 191 961 человек, выздоровели 6 375 160 человек.

За последние сутки в стране выявлен 18 891 случай коронавируса, в Москве — 1 940.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о количестве привитых от коронавируса россиян. По ее словам, полный процесс вакцинации прошли 39,8 млн жителей страны, хотя бы одну прививку сделали 46,5 млн граждан. При этом власти планируют к 1 ноября достичь коллективного иммунитета в 80%, то есть через два месяца антитела к коронавирусу должны быть у 90 млн человек.