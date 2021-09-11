Мурашко назвал число призывников с надлежащим физическим развитием

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что лишь половина призывников в стране имеют соответствующее возрасту физическое развитие. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда мы видим достижение призывного возраста у мальчиков, к сожалению, только 51% достигают именно того физического развития, которое соответствует их возрасту», — сказал глава Минздрава РФ.

Он уточнил, что фактически только 2,5% российских детей нуждаются во введении специальных программ по физической подготовке, все остальные могут посещать общие занятия по физкультуре.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские вооруженные силы полностью завершили вакцинацию от COVID-19 нового типа.

В июле стало известно, что российских военных-контрактников обязали тестироваться на наркотики.