Фон дер Ляйен намерена допросить Орбана о его связях с Россией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на предстоящем неформальном саммите Евросоюза на Кипре намерена поднять вопрос о связях уходящего в отставку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Россией. Об этом сообщает венгерское издание Telex.

Как пишет издание, это будет последний саммит для Орбана. Председатель Евросовета Антоину Кошта уже разослал приглашения главам правительств и государств на встречу, которая будут касаться геополитики и формирования бюджета Евросоюза.

В материале отмечается, что «на саммите может возникнуть и другая тема - скандал вокруг переговоров венгерского и российского правительств». Издание напоминает, что пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо выражала обеспокоенность обнародованной информацией.

Пиньо заявляла, что Урсула фон дер Ляйен намерена поднять этот вопрос перед лидерами Евросоюза. Telex пишет, что в ЕК подтвердили планы фон дер Ляйен «продолжать давить на эту тему на уровне лидеров». Правительство Венгрии должно объясниться, считают в Еврокомиссии.

«Внеочередной саммит может быть созван в любой момент, но, если все пойдет по нынешним планам, это будет последнее заседание Европейского совета для Орбана перед его уходом в отставку. Поэтому, если Урсуле фон дер Ляйен предстоит обсудить с нынешним премьер-министром Венгрии и другими лидерами сговор между российским и венгерским правительствами, вряд ли найдется более подходящая возможность, чем саммит», — говорится в тексте.

