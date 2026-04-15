Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Стилист рассказала, можно ли надеть свадебное платье с кроссовками

Стилист Ким заявила, что кроссовки не сочетаются с классическим свадебным платьем
Pirat Pirat/Shutterstock/FOTODOM

Если невеста хочет обуть на свадьбу кроссовки, ей нужно выбрать не классическое свадебное платье, а более повседневный образ — топ с юбкой или костюм. Об этом «Газете.Ru» рассказала стилист Ольга Ким.

«Кроссовки со свадебным платьем вполне возможны, учитывая тенденцию на удобство. Единственное, о чем стоит подумать, — это о сочетаемости. Не любое свадебное платье будет сочетаться с кроссовками (если они видны из-под него). Если вам хочется надеть кроссовки, выберите не классическое платье «как у принцессы», а более казуальный наряд, например, топ и пышная юбка из полупрозрачных тканей или кружевная юбка миди/макси, либо это может быть экстравагантный костюм — пиджак и шорты-бермуды белого или молочного цвета», — сказала она.

Ким отметила, что сейчас в моду возвращается тренд на женственность, который включает в себя силуэты платья по фигуре и каблуки.

«Возможно, стоит официальную часть провести в классическом наряде и туфлях, а кроссовки и второй наряд переодеть на вторую более активную часть празднования. Одновременно с тенденцией на удобство сейчас есть мощный тренд на новую женственность — возвращаются приталенные силуэты и каблуки. Так что основной тренд — это, конечно, классический свадебный образ с приталенным силуэтом платья и туфлями или, как минимум, балетками», — сказала она.

До этого стилист Владислав Лисовец говорил «Газете.Ru», что последние десять лет скромность стала главным свадебным трендом у россиян, поэтому образы жениха и невесты должны быть приближенными к повседневным.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!