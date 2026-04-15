Стилист рассказала, можно ли надеть свадебное платье с кроссовками

Если невеста хочет обуть на свадьбу кроссовки, ей нужно выбрать не классическое свадебное платье, а более повседневный образ — топ с юбкой или костюм. Об этом «Газете.Ru» рассказала стилист Ольга Ким.

«Кроссовки со свадебным платьем вполне возможны, учитывая тенденцию на удобство. Единственное, о чем стоит подумать, — это о сочетаемости. Не любое свадебное платье будет сочетаться с кроссовками (если они видны из-под него). Если вам хочется надеть кроссовки, выберите не классическое платье «как у принцессы», а более казуальный наряд, например, топ и пышная юбка из полупрозрачных тканей или кружевная юбка миди/макси, либо это может быть экстравагантный костюм — пиджак и шорты-бермуды белого или молочного цвета», — сказала она.

Ким отметила, что сейчас в моду возвращается тренд на женственность, который включает в себя силуэты платья по фигуре и каблуки.

«Возможно, стоит официальную часть провести в классическом наряде и туфлях, а кроссовки и второй наряд переодеть на вторую более активную часть празднования. Одновременно с тенденцией на удобство сейчас есть мощный тренд на новую женственность — возвращаются приталенные силуэты и каблуки. Так что основной тренд — это, конечно, классический свадебный образ с приталенным силуэтом платья и туфлями или, как минимум, балетками», — сказала она.

До этого стилист Владислав Лисовец говорил «Газете.Ru», что последние десять лет скромность стала главным свадебным трендом у россиян, поэтому образы жениха и невесты должны быть приближенными к повседневным.

