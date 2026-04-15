Зеленский пообещал «ответ» на каждый удар ВС РФ по Украине

Зеленский: на каждый удар ВС РФ по Украине последуют дальнобойные санкции
Jose Luis Magana/AP

На каждый удар ВС РФ по территории Украины последует ответ в виде «дальнобойных санкций». Об этом заявил в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский.

«На каждый российский удар будут наши ответы - наши дальнобойные санкции против агрессора, наше внутреннее развитие системы защиты и наше сотрудничество с партнерами», — написал Зеленский.

При этом он признал нехватку ракет для ПВО, в которых Украина нуждается «ежедневно». По словам главы государства – это «большой дипломатический приоритет» для Киева.

На этом фоне политик заявил о договоренностях с Германией и Норвегией для усиления систем ПВО. Украина работает с Европой над тем, чтобы была возможность «вместе с партнерами все необходимые системы ПВО, ракеты к ним и каждый из типов дронов, без которых невозможна реальная оборона в современной войне». Зеленский заверил, что на этой неделе Украина будет обеспечена дополнительными возможностями.

В интервью немецкому телеканалу ZDF он также заявлял, что на Украине сложилась тяжелая ситуация с ракетами для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке. Зеленский ясно дал понять, что война США с Ираном негативно сказывается на Украине. По его словам, у страны «сейчас такой дефицит, хуже уже быть не может».

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

