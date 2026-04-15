Центробанк выпустит памятную серебряную монету «Орден Славы»

Центробанк в четверг, 16 апреля, выпустит трехрублевую памятную серебряную монету «Орден Славы» из серии «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Монета будет выполнена из серебра 925 пробы, ее диаметр составит 39 мм. Отмечается, что она будет изготовлена качеством «пруф», а ее тираж — 3 тысячи единиц.

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — говорится в сообщении.

На обратной стороне монеты будет изображен орден Славы I, II и III степени, под которым поместят рельефные изображения Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата и лавровых ветвей.

В России с 6 апреля по 18 апреля проходит акция «Монетная неделя». В эти дни можно обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги в банковских отделениях и в магазинах, которые участвуют в инициативе. В Банке России уточняли, что акция охватывает более 16 тысяч магазинов и 4 тысячи банковских отделений.

Ранее сообщалось, что Банк России хочет запретить купюры и монеты, похожие на настоящие рубли.