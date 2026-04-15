В России удвоилось число терактов

Гуцан назвал недостаточными меры защиты объектов на фоне атак беспилотников
Число терактов в России в 2025 году удвоилось во многом за счет беспилотных и артиллерийских атак. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан во время выступления в Совете Федерации, пишет РИА Новости.

По словам Гуцана, увеличение количества терактов связано с растущей агрессией против России. Генпрокурор подчеркнул, что с учетом продолжающихся беспилотных атак, которые причиняют значительный ущерб, принятых в стране мер недостаточно. Гуцан сообщил, что владельцы предприятий промышленности, энергетики, транспорта по требованию прокуратуры укрепили периметр своих предприятий и закупили дополнительные средства защиты, в частности, радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в связи с ростом экстремистских преступлений, совершенных с использованием интернета, в 2025 году Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры закрыл доступ к 62 тысячам сайтов.

До этого президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ РФ заявлял об увеличении числа преступлений террористической направленности. По его словам, за большинством их них стоят спецслужбы Украины.

Путин также отмечал, что страны коллективного Запада поощряют сепаратизм и терроризм на территории РФ, руководствуясь принципом «все хорошо, если это против России».

Ранее Бастрыкин сообщил о росте числа несовершеннолетних исполнителей терактов.

 
