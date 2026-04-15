Британия поставит в 2026 году Украине крупную партию беспилотников

Минобороны: Британия поставит Киеву 120 тыс. беспилотников в 2026 году
Британия в 2026 году намерена поставить Украине крупнейшую партию беспилотников. Об этом говорится в заявлении военного ведомства перед встречей контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» в Берлине, передает РИА Новости.

«В этом году на Украину будет поставлено не менее 120 000 БПЛА», — отмечается в сообщении.

Среди дронов, которые Лондон передаст Киеву будут беспилотники дальнего радиуса действия, разведывательные, логистические и морские дроны. Как отметили в Минобороны, большинство из них будут произведены на территории страны такими компаниями, как Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics.

В публикации говорится, что поставки БПЛА уже начали поставляться Киеву в апреле. Вместе с этим Украине будут переданы «сотни тысяч артиллерийских снарядов», заявили в Минобороны Британии.

До этого газета The Telegraph написала, что Россия придумала новую тактику борьбы с украинскими беспилотниками, оснащая собственные БПЛА металлическими прутьями, которые уничтожают дроны противника прямо в небе.

