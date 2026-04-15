Военного с воткнутым в голову столовым прибором нашли в больнице Петербурга

В Петербурге пациента тубдиспансера нашли в палате с воткнутым в голову столовым прибором. Об этом сообщает Telegram-канал «Дорожный инспектор».
Инцидент произошел 15 апреля в палате тубдиспансера на улице Звездной. Там обнаружили 54-летнего мужчину, из виска которого торчал столовый прибор — как это случилось, не уточняется.
Пациент выжил. В настоящее время на месте работают сотрудники патрульно-постовой службы УМВД по Московскому району. Телеканал 78.ru сообщает, что пострадавший является военнослужащим. При этом с другими пациентами он не конфликтовал.
