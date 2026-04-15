В Госдуме заявили, что переговоры по Украине могут возобновиться весной

Возобновление трехстороннего формата переговоров с участием США по урегулированию конфликта на Украине можно ожидать уже весной. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы всегда были готовы к переговорам, были готовы к переговорам до начала конфликта, сразу же после начала конфликта в 2022 году. Каждый раз мы об этом заявляем, и не только заявляем, но и действуем в этом направлении. Мы последовательно выдерживаем ту линию, о которой мы говорили изначально, начиная с 2014 года», — сказал парламентарий.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать к лету возобновления переговоров по Украине в трехстороннем формате с участием США, Чепа подчеркнул, что это может произойти раньше.

«Я думаю, раньше», — подытожил депутат.

15 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему выражает готовность к переговорам с США по Украине.

«Нужно знать о том, как идет процесс переговоров, начатых по инициативе [президента США] Дональда Трампа и президента [России Владимира] Путина, переговоров, которые мы приветствовали и продолжаем выражать готовность к их продолжению», — сказал министр.

Ранее в Кремле заявили, что никто не готовил текст соглашения по Украине.