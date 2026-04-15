Блогерша, сфотографировавшая кулич и секс-игрушку рядом, объяснила свой поступок

Блогерша из Ленобласти извинилась за фото с куличом и секс-игрушкой

Жительница Ленобласти принесла извинения за фото с секс-игрушкой на фоне кулича. Об этом сообщает 78.ru.

По словам девушки, фотографию она опубликовала «по своей глупости». Вину в содеянном признала и подчеркнула, что не хотела оскорбить кого-либо своим поступком.

«Свою вину признаю, раскаиваюсь и впредь больше так никогда не буду делать», – рассказала она.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на 20-летнюю жительницу Мурино после того, как в ее соцсетях появилось фото с едой (в том числе и пасхальным куличом) рядом с фаллоимитатором. Таким образом она поздравила подписчиков с Пасхой.

Вскоре девушка удалила публикацию и извинилась в своих соцсетях, но к этому моменту пост уже заметили. В результате в отношении россиянки возбудили уголовное дело.

Девушка приехала в Ленобласть из Хакасии и работала кассиром в магазине, в соцсетях она рассказывала о своих трудовых буднях. Вскоре, по ее словам, из-за этих коротких роликов ее уволили.

Ранее полиция задержала девушку, сделавшую кальян на куличе.