«У России нет шансов». СМИ узнали о срочном требовании Зеленского к Мерцу на фоне ухода Орбана

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Берлине, 14 апреля 2026 года

Владимир Зеленский во время визита в Берлин потребовал ускорить решение по кредиту ЕС на €90 млрд для Украины. На встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем он настаивал на быстром выделении средств, которые несколько месяцев оставались заблокированными. В Киеве рассчитывают, что после ухода премьера Венгрии Виктора Орбана ситуация изменится. О чем еще Зеленский говорил с канцлером Германии — в материале «Газеты.Ru».

Просьбы к Мерцу

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин потребовал от канцлера Германии Фридриха Мерца как можно быстрее продвинуть решение по пакету помощи Украине на €90 млрд, сообщила Berliner Zeitung.

По данным издания, Киев сейчас делает ставку именно на Германию как на страну, способную «дожать» обсуждение внутри Евросоюза. Речь идет о кредите, который уже несколько месяцев остается заблокированным. При этом около €60 млрд из общей суммы планируется направить на финансирование ВСУ уже в 2026–2027 годах.

Главным препятствием для выделения средств до недавнего времени оставалась позиция Будапешта: пакет тормозил премьер Венгрии Виктор Орбан. После его поражения на выборах и победы Петера Мадьяра в Киеве рассчитывают на возобновление финансирования. В Берлине также допускали, что смена власти в Венгрии может снять блокировку.

Сам визит Зеленского, как отметила Berliner Zeitung, держался в секрете до последнего. Украинский лидер прилетел в столицу Германии вместе с министрами и провел там около двух часов: за это время состоялись переговоры с Мерцем и совместная пресс-конференция.

Параллельно в Берлине прошли межправительственные консультации Германии и Украины. В их рамках министр обороны ФРГ Борис Писториус встретился с украинским коллегой Михаилом Федоровым. Главы ведомств подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны . Стороны обсуждали военное сотрудничество, включая создание совместных систем ПВО, а также возвращение украинских беженцев.

Что сказал канцлер Германии

Мерц во время встречи с Зеленским заявил, что Россия не сможет добиться победы в конфликте на Украине. Как сообщило издание Die Welt, Зеленского в немецкой столице встретили с воинскими почестями. После этого вместе с Мерцем они осмотрели беспилотные системы, созданные в рамках германо-украинских проектов сотрудничества.

На этом фоне канцлер подчеркнул, что Киев за последние годы получил уникальный боевой опыт, а украинское общество и оборонная отрасль, по его словам, показали «высокую устойчивость и способность быстро адаптироваться».

«Ни одна армия в Европе за последние десятилетия не была так испытана в бою, как Украина. Ни одно общество не стало более устойчивым, чем Украина. Ни одна оборонная промышленность не стала более инновационной, чем украинская», — заявил Мерц.

Он добавил, что поддержка Киева одновременно работает и на безопасность самой Германии, и на укрепление европейской обороны.

«С нашей поддержкой мы одновременно укрепляем оборонные возможности Германии и Европы, а также нашу промышленную базу», — подчеркнул федеральный канцлер.

Мерц тоже связал перспективы нового пакета помощи с политическими переменами в Венгрии. По его словам, после предстоящей смены правительства в Будапеште выделение кредита ЕС должно стать реальнее.

«У России нет шансов выиграть войну. <...> Средства на военную поддержку [Украины] должны быть выделены как можно быстрее. Россия должна отнестись к этому серьезно», — заявил он, добавив, что Украине срочно нужны деньги для долгосрочного финансирования обороны.

А что США?

На этом фоне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что прекращение прямых поставок американского оружия Украине стало одним из главных достижений нынешней администрации.

По его словам, Вашингтон сознательно вышел из схемы, при которой сам закупал вооружения и отправлял их Киеву. Теперь, как он уточнил, эту роль Белый дом предлагает взять на себя европейским союзникам.

«Мы сказали Европе, что если вы хотите покупать оружие, то можете это делать, но Соединенные Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину», — подчеркнул Вэнс на форуме в Университете Джорджии.

Он также добавил, что США «ушли из этого бизнеса».

На позицию Штатов отреагировал глава МИД России Сергей Лавров. По итогам визита в Китай он заявил, что Вашингтон подталкивает Европу к милитаризации, чтобы переложить на нее последствия своей прежней политики вокруг Украины. По его оценке, США хотят снять с себя и политическую, и финансовую нагрузку.

«Американцы всячески культивируют процессы милитаризации Европы в русле своей линии на снятие с себя ответственности за безопасность Старого континента. Хотят, чтобы все, что натворили развязавшие войну против России руками украинского режима — незаконного, приведенного Западом к власти 12 лет назад — чтобы все последствия этой авантюры на себя взяла Европа», — объяснил Лавров.

Как добавил министр, в Вашингтоне хотят, чтобы последствия этой линии больше не «отягощали американскую казну». В то же время, отметил Лавров, в США и Европе планируют создать новый военный блок, в котором особое место отведут Украине. По его словам, идею продвигает бывший спецпредставитель американского лидера Кит Келлог, а Владимир Зеленский активно поддерживает инициативу.