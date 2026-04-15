Людей с высоким кровяным давлением призвали сдать один анализ

DM: при гипертонии анализ мочи нужно сдавать не реже раза в год
При высоком артериальном давлении важно регулярно сдавать анализ мочи. Эта процедура помогает выявить ранние признаки поражения почек еще до появления выраженных симптомов. Об этом рассказала клинический фармацевт из США Анум Икбал, на чьи рекомендации обратило внимание издание Daily Mirror.

Эксперт объяснила, что повышенное давление со временем повреждает мелкие кровеносные сосуды в почках.

«Эти органы работают как фильтр: они очищают кровь от продуктов обмена и лишней жидкости. Когда сосуды повреждаются, фильтрация нарушается — почки начинают хуже удерживать полезные вещества и, наоборот, пропускать в мочу то, что должно оставаться в крови», — объяснила эксперт.

Одним из ключевых показателей является соотношение альбумина и креатинина. Альбумин — это важный белок крови, который в норме практически не попадает в мочу. Его появление может указывать на повреждение почечного фильтра. Креатинин — это продукт обмена веществ, который выводится с мочой постоянно и используется как ориентир для оценки концентрации других веществ. Сравнение этих показателей позволяет врачам точнее понять, есть ли нарушения.

Анум рекомендует сдавать такой анализ при первом выявлении повышенного давления, а затем повторять его не реже одного раза в год.

Специалист подчеркивает, что раннее обнаружение проблем с почками особенно важно: на начальных этапах изменения могут протекать незаметно, но своевременное лечение помогает замедлить или предотвратить развитие хронических заболеваний.

