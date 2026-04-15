Лариса Долина отказалась подчиняться мужчинам: «Я свободна»

Певица Лариса Долина в беседе с «Пятым каналом» призналась, что больше не намерена выходить замуж.

«Все, больше не хочу. Не имею права никаких советов давать, это только сам человек должен понимать и знать. Я свободна, я абсолютно счастлива и одна. Я сама себе принадлежу, мне не надо никому готовить еду, ни слушать никого, ни очень сильно торопиться домой, ожидая, что муж предъявит претензии… Я сама себе принадлежу и мне очень хорошо одной. Ну как одной, дети со мной, мои девочки», — поделилась Долина.

По словам артистки, ее личная жизнь тщательно скрыта от журналистов. Она также отметила, что счастлива, что больше не подчиняется мужчинам и в профессиональной сфере.

«Я не принадлежала сама себе и мне надо было слушать своих начальников. Это, к счастью, прошло», — заявила Долина.

Лариса Долина трижды была замужем. Первым супругом артистки стал джазовый исполнитель Анатолий Миончинский. Пара была в браке семь лет, у них родилась дочь Ангелина. Вторым мужем Долиной стал Виктор Митязов — бас-гитарист и продюсер певицы. Их брак продлился 11 лет. В третий раз Долина вышла замуж за Илью Спицына. Он также был бас-гитаристом. Этот союз стал самым долгим — около 18 лет. Ради отношений с Долиной Спицын ушел из семьи, где у него рос маленький сын.

