Сафонов получил рекордную оценку за матч с «Ливерпулем»

Вратарь «ПСЖ» Сафонов получил восемь баллов от L'Equipe за матч с «Ливерпулем»
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов после победы над «Ливерпулем» в ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА получил лучшую оценку среди всех игроков по данным L.

Журналисты издания оценили действия 27-летнего вратаря на восемь баллов из десяти. Аналогичной оценки удостоились Усман Дембеле и Маркиньос.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Дубль во втором тайме оформил Усман Дембеле. Матвей Сафонов вышел на поле в основном составе и отыграл матч без замен.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Реал» (Мадрид) — «Бавария» (Мюнхен).

В первом матче парижане победили со счетом 2:0. Таким образом, общий счет противостояния «ПСЖ» и «Ливерпуля» стал 4:0 в пользу подопечных Луиса Энрике.

Ранее в «ПСЖ» восхитились Матвеем Сафоновым.

 
