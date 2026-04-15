«Разработка Запада»: в России оценили новую «украинскую» ракету-перехватчик

Аналитик Евсеев: украинская ЗРК «Коралл» не заменит Patriot для ВСУ
Украинская ракета-перехватчик для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Koral («Коралл») на самом деле является разработкой западных специалистов. Пусковой установкой для нее, скорее всего, будут европейские ЗРК, поэтому американские системы ПВО Patriot она заменить не сможет. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

«Это не украинская разработка. Это ложь и пропаганда. Это разработка западных специалистов на основе западных технологий, которая была показана украинской стороной. Если это было на основании западных технологий, то, скорее всего, она делается не под комплекс С-300. Наверное, под какие-то западные варианты. Сейчас у Украины основную роль в противовоздушной обороне зенитно-ракетный комплекс Patriot не играет. В основном перехват обеспечивается с помощью систем систем ПВО европейского производства. С этой точки зрения, под Patriot сделать это невозможно, это абсолютно нереально. По-видимому, речь идет про какие-то европейские системы, на которые эта ракета может быть поставлена», — сказал специалист.

Кроме того, по словам Евсеева, остается открытым вопрос относительно объемов производства ракеты-перехватчика «Коралл». С точки зрения военного эксперта, Украина не может развернуть масштабного производства в нынешней ситуации.

«Это просто вы что-то сделали, непонятно чего. Когда что-то делают в нормальных условиях, требуется значительная отработка. То есть идет заводское доведение комплекса. Где цикл испытаний, который должен быть проведен с этим комплексом? Цикла испытаний нет. Ракета, по видимому, сырая, если только она не отработана была», — отметил Евсеев.

Украинское конструкторское бюро (КБ) «Луч» представило перехватчик перспективного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Koral («Коралл»), совместимый с пусковыми установками С-300 или даже Patriot.

Ранее военблогер Подоляка оценил заявления Киева о появлении у ВСУ гиперзвуковой ракеты.

 
