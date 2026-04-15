Иностранкам обещали должности в ресторанах РФ, но отправляли в бордели без паспортов

В Узбекистане задержали членов ОПГ, обманом отправлявшей девушек в бордели
Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана задержали преступную группу, отправлявшую девушек в Россию. Об этом сообщает Vaib.uz со ссылкой на местные СМИ.

Компания из двух человек предлагала девушкам легальную работу в гостиницах и ресторанах РФ со стабильным доходом и другими преимуществами. При этом все вакансии не вызывали подозрений.

После того, как пострадавшие прилетали в пункт назначения, у них отбирали паспорта и заставляли работать в борделях.

«Под предлогом «отработки расходов» их принуждали заниматься проституцией», – сообщается в публикации.

Известно, что организатором является женщина, которая сейчас живет в Нижнем Новгороде.

Участников ОПГ задержали в момент, когда они готовили к отправке двух женщин. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, на данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петербурге подполковника МВД арестовали по подозрению в крышевании борделя.

 
