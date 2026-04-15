Паук забрался в ухо женщине и жил там неделю

Mash: на Украине паук залез женщине в ухо и жил там неделю

На Украине паук неделю жил в ухе у женщины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Ивано-Франковске. Членистоногое проникло в слуховой проход пострадавшей в темное время суток, когда та отдыхала. Паук добрался до барабанной перепонки и обосновался внутри.

Женщина на протяжении нескольких дней мучилась от головной боли и ощущала шевеление в ухе. Лишь почти неделю спустя ей удалось выяснить причину дискомфорта и избавиться от незваного гостя.

До этого в Челябинске 20-летней девушке в ухо заполз таракан, когда она спала. Прибывшие медики скорой помощи не смогли помочь ей, и тогда она направилась в отделение больницы. Лор-врач извлек насекомое из уха пациентки.

Ранее мужчина принял клеща в заднем проходе за геморрой и ходил с ним около недели.