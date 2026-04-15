Глава Стерлитамака раскрыл подробности атаки дронов на предприятие города

Шаймарданов: во время атаки БПЛА в цеху предприятия Стерлитамака находились люди
В момент падения обломков дронов на территорию одного из предприятий Стерлитамака, в цехе находились пять человек. Об этом сообщил глава города Эмиль Шаймарданов.

Он добавил, что, по предварительным данным, никто из сотрудников не пострадал.

По словам Шаймарданова, на месте падения обломков начался пожар, в настоящее время его ликвидируют. Другая информация о произошедшем в данный момент уточняется.

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров ранее сообщил о том, что республика подверглась атаке украинских беспилотников: дежурные ПВО сбили сбили несколько дронов над промышленной зоной в Стерлитамаке. Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий города.

Как утверждает Telegram-канал SHOT, украинские военные использовали для атаки четыре дрона-камикадзе типа «Лютый».

Утром 15 апреля жители Стерлитамака сообщили, что в городе раздались звуки, похожие на взрывы.

Ранее в Минобороны назвали количество сбитых за ночь беспилотников ВСУ.

 
Рубль укрепился уже на 15%. Чего ждать от валюты до лета
