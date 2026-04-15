Водителям рассказали, как сэкономить при покупке новой машины

Автоэксперт Зиновьев назвал 3 способа купить новое авто без переплат
Купить автомобиль без лишних переплат можно в салоне официального дилера, через онлайн-витрину завода или на маркетплейсе. Об этом рассказал эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

Наиболее простой вариант приобретения машины — визит в салон официального дилера. Только там можно лично оценить автомобиль — «пощупать, понюхать и примерить».

Второй способ — заказ на онлайн-витрине завода. На сайте видны все машины в регионе. Но минимальных комплектаций может не быть: в одном городе есть дешевая версия (без усилителя руля), в другом — только дорогая. Нужно отследить предложение, выбрать опции, а затем все равно ехать к дилеру. Из плюсов: кредит и оплату оформляют онлайн, без общения с менеджером.

Третий вариант — приобретение на маркетплейсе. Цена в карточке фиксированная, торг невозможен, но есть доставка на дом: при условии, что продавец и покупатель находятся в одном городе. Зиновьев отметил и недостатки, например, требуется полная предоплата банковской картой, после чего 2–3 дня придется подождать звонка от менеджера автосалона. Когда звонок поступит, менеджер в первую очередь перечислит список дополнительного оборудования и переключит на страховщика. К тому же найти на маркетплейсе машину в минимальной комплектации крайне сложно.

