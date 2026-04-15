Эстония начала новый этап создания рвов на границе с Россией

ERR: Эстония начала новый этап создания противотанковых рвов на границе с Россией
Ints Kalnins/Reuters

Вооруженные силы Эстонии приступили к новому этапу создания противотанковых рвов на границе с Россией. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

«Вторая пехотная бригада Сил обороны начала создание противотанковых рвов вдоль юго-восточной границы в волости Сетомаа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рвы протяженностью около 20 км будут вырыты преимущественно на частных землях.

В декабре прошлого года сообщалось, что Эстония приступила к строительству первых пяти бункеров у границы с Россией. Отмечается, что в ближайшие месяцы будет построено еще 23 бункера. Всего к концу 2027 года планируется возвести до 600 бункеров в северо-восточной и юго-восточной частях страны. Кроме того, к этому времени планируется вырыть 40-километровый противотанковый ров.

До этого зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров назвал «глупостью» желание стран Балтии построить линию обороны у границы с Россией.

Ранее Германию уличили в ускоренной подготовке к войне с Россией.

 
