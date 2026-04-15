На Украине нашли способ избежать демографической катастрофы

Воскобойник: Украина нуждается в 300 тыс. мигрантах в год из-за убыли населения

Украине придется ежегодно завозить до 300 тысяч мигрантов, чтобы компенсировать убыль населения. Об этом заявил глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник в комментарии изданию «Украинская правда».

По его данным, до февраля 2022 года на Украине ежегодно рождалось около 200–250 тысяч человек, а умирало около полумиллиона. Таким образом, каждый год сугубо демографически население страны сокращалось на 250–300 тысяч человек, отметил чиновник.

«Чтобы сохранить численность нашего населения, мы должны привлекать из-за границы мигрантов именно в таком количестве», — отметил Воскобойник.

До этого агентство Reuters сообщило, что Украина приближается к демографической катастрофе на фоне постоянного сокращения численности населения. По данным Института демографии и социальных исследований, население страны на февраль 2022 года составляло 42 млн человек. На фоне боевых действий население страны существенно сократилось и составляет менее 36 млн человек. Согласно оценкам аналитиков, к 2051 году население Украины может снизиться до 25 миллионов человек.

При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что после завершения конфликта с Россией в стране произойдет резкий рост рождаемости.

Ранее в МВФ посчитали, что население Украины сокращается быстрее всех в мире.