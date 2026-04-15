«Не семья, а прибамбасы»: в Госдуме россиян раскритиковали за понты на свадьбах

Pirat Pirat/Shutterstock/FOTODOM

Россияне часто устраивают очень пышные и дорогие свадьбы в погоне за «понтами», забывая, что главное условие – это любовь и создание семьи, а не «55 платьев с прибамбасами». Об этом НСН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, призвав отказаться от помпезных торжеств в пользу простых свадеб.

Так он прокомментировал сообщения о том, что в России резко выросла цена всех составляющих свадебного бюджета, в результате чего праздник на 30-70 гостей может стоить до 6 млн рублей. Милонов подчеркнул, что свадьбу можно отметить по-разному, а такие цены говорят о желании компаний навязать россиянам много лишних услуг и вещей, от которых можно отказаться.

«[Компании] таким образом вводят людей в заблуждение и предлагают объективно ненужные вещи, только бы у них покупали. Не просто белое платье, а белое платье с какими-то прибамбасами, — подчеркнул депутат. — Честно говоря, эти накрутки к свадьбе отношения не имеют, на счастье будущей семьи никак не повлияют. Может быть, наоборот, разочаруют, что столько денег потрачено».

Он призвал в первую очередь помнить о «душевности» праздника, не теряя за деньгами и «экстра-вещами типа лепестков роз на километр» настоящую любовь. В качестве примера того, как не нужно поступать, Милонов привел свадьбы звезд, которые тратят на торжества миллионы, а потом разводятся спустя полгода совместной жизни.

«Для них все эти внешние понты замещают любовь и взаимопонимание, — заявил парламентарий. — Свадьба – не какая-то возможность надеть 55 платьев и попробовать 55 блюд».

Он призвал помнить, что свадьба – это, в первую очередь, создание семьи, поэтому ориентироваться важно на любовь и взаимопонимание, а не на масштаб торжества.

Напомним, в 2026 году камерная свадьба на 20–30 человек обойдется молодоженам в России примерно в 1,5 млн рублей. Как рассказал «Газете.Ru» предприниматель event-индустрии, основатель и генеральный директор агентства Darsy Роман Акалупин, это минимальная сумма для качественной организации свадьбы. В стоимость входят площадка для свадебного банкета, основные исполнители, свадебный торт, стилист для невесты, техническое оснащение мероприятия и декор всего мероприятия.

