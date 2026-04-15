Российским коррупционерам могут запретить повторно поступать на госслужбу

В России следует законодательно запретить чиновникам, уволенным в связи с утратой доверия за коррупционные нарушения, повторно поступать на государственную службу. С такой инициативой выступил в Совете Федерации генпрокурор России Александр Гуцан, его цитирует РИА Новости.

»... такая запись должна стать для коррупционеров черной меткой, исключить повторное поступление на государственную службу, однако соответствующего запрета в законодательстве нет...<...> этот пробел необходимо устранить», — отметил генпрокурор.

По словам Гуцана, в 2025 году число коррупционных преступлений в России «значительно возросло», уточнив, что за прошлый год количество зарегистрированных преступлений подобного рода превысило 43 тысячи. При этом более трети из них — в крупном и особо крупном размере и в составе организованных групп, добавил генпрокурор.

В декабре прошлого года правительство Нижегородской области установило «премию за честность» для чиновников за сообщения о коррупции. Доложить о попытке подкупа чиновник должен будет напрямую губернатору. За это ему полагается единовременное поощрение в размере 50% от зарплаты.

