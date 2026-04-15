Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Российским коррупционерам могут запретить повторно поступать на госслужбу

Гуцан призвал запретить уволенным из-за утраты доверия возвращаться на госслужбу
Сергей Карпухин/РИА Новости

В России следует законодательно запретить чиновникам, уволенным в связи с утратой доверия за коррупционные нарушения, повторно поступать на государственную службу. С такой инициативой выступил в Совете Федерации генпрокурор России Александр Гуцан, его цитирует РИА Новости.

»... такая запись должна стать для коррупционеров черной меткой, исключить повторное поступление на государственную службу, однако соответствующего запрета в законодательстве нет...<...> этот пробел необходимо устранить», — отметил генпрокурор.

По словам Гуцана, в 2025 году число коррупционных преступлений в России «значительно возросло», уточнив, что за прошлый год количество зарегистрированных преступлений подобного рода превысило 43 тысячи. При этом более трети из них — в крупном и особо крупном размере и в составе организованных групп, добавил генпрокурор.

В декабре прошлого года правительство Нижегородской области установило «премию за честность» для чиновников за сообщения о коррупции. Доложить о попытке подкупа чиновник должен будет напрямую губернатору. За это ему полагается единовременное поощрение в размере 50% от зарплаты.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
