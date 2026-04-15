СМИ сообщили о возможном росте потерь США из-за блокады Ормузского пролива

CNN: блокада Ормуза может привести к росту потерь среди американских военных

Потери американской армии могут увеличиться из-за блокады Ормузского пролива. Об этом сообщил телеканал CNN в своем аналитическом материале.

В материале говорится, что обеспечение блокады пролива требует от США задействования значительных военных ресурсов, что «поставит американских военных под угрозу, так как до сих пор США в основном проводили большую часть своих атак [на Иран] с воздуха».

Иран уже пообещал атаковать американские корабли дронами и катерами, поэтому риск потерь среди американских военных значительно вырос, отмечает CNN.

По информации Центрального командования США, американские войска используют более 12 боевых кораблей и более 100 самолетов для обеспечения блокады иранских портов.

Накануне также стало известно, что группа как минимум из шести кораблей направлена США на разминирование Ормузского пролива.

Ранее сообщалось, что Европа может создать коалицию по Ормузскому проливу без участия США.