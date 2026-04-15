В Иркутске мать осудили после ДТП, совершенного ее сыном-подростком

В Иркутске мать осудили после аварии, которую устроил ее сын-подросток

В Иркутской области суд вынес приговор матери молодого человека, который сбил ребенка. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

По версии следствия, женщина купила мотоцикл и отдала его сыну. При этом у школьника не было ни прав, ни каких-либо навыков управления этим видом транспорта.

В результате юноша въехал в нескольких человек. Из них двоим понадобилась помощь медиков. Одна 16-летняя девушка получила серьезные травмы, она не выжила. Подробности о произошедшем не уточняются.

После аварии перед судом предстала мать водителя-подростка, так как именно она отдала школьнику мотоцикл. Во время следственных мероприятий женщина признала вину. Известно, что у нее есть маленькая дочь.

Учитывая эти обстоятельства, суд приговорил ее к принудительным работам на срок шесть месяцев. Помимо этого, 10% зарплаты она будет отдавать в доход государства.

