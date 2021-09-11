Порядка 260 человек работают на месте взрыва под Ельцом

В ликвидации последствий взрыва жилого дома в Липецкой области участвуют около 260 человек и 83 единицы техники. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу регионального МЧС Василия Разумнова.

«На ликвидации последствий задействованы 256 человек личного состава, 58 единиц техники. От МЧС - 100 человек, 15 единиц техники. Сил и средств достаточно», — заявил Разумнов.

Он добавил, что в настоящее время спасатели ищут мужчину, находящегося под завалами.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели двух человек в результате ЧП. До этого была названа предварительная причина взрыва.

По данным РИА Новости в доме было 16 квартир, в которых проживали 30 человек. Здание построили в 1970 года, оно не считалось аварийным.

В расположенном рядом с местом происшествия доме культуры открыт первичный пункт временного размещения..

Информация о взрыве в поселке Солидарность на улице Школьной в доме №14 поступила в МЧС около 00:52 по московскому времени. Жертвами ЧП стали женщина и ребенок, шесть человек пострадали.