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Ущерб от финансовой пирамиды Finiko оценили более чем в миллиард рублей

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Предварительный ущерб от деятельности финансовой пирамиды Finiko составил более миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

На данный момент к правоохранителям обратились 3300 пострадавших из разных стран. В частности, России, Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии и США.

Пирамида Finiko привлекала деньги вкладчиков для того, чтобы якобы инвестировать их на фондовые рынки, в криптовалюту и торговые площадки.

«Злоумышленниками были созданы сайты, посредством которых осуществлялась регистрация участников. Все расчеты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. Приобреталась эта условная единица проекта за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а затем снова обменивалась на криптовалюту или денежные средства», — говорится в сообщении.

В итоге, в конце прошлого года было возбуждено уголовное дело об «Организации финансовой пирамиды», а затем о «Мошенничестве в особо крупном размере».

Задержаны четверо фигурантов, в том числе один из основателей платформы Кирилл Доронин — все арестованы и находятся в СИЗО. Кроме того, на их имущество общей стоимостью свыше 110 млн рублей наложен арест.

Ранее обманутые вкладчики рассказывали «Газете.Ru», какого результата ждут от расследования правоохранителей.

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