Байден обязал госслужащих и работников компаний проходить вакцинацию от COVID-19

Президент США Джо Байден подписал указ о новых мерах по борьбе с коронавирусом, передает CNN.

Согласно распоряжению президента, все федеральные служащие, их подрядчики, медперсонал и сотрудники крупных компаний обязаны будут вакцинироваться. По словам Байдена, требования затронут около 100 млн американцев — это две трети работающих в стране граждан.

Также Минтруду США было поручено обязать компании, в которых работают от 100 человек, провести вакцинацию всех сотрудников. При этом в отличие от госслужащих, вакцинацию можно заменить на еженедельные ПЦР-тесты. За неисполнение требований предприятия могут быть оштрафованы.

Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что служащие федерального правительства могут быть уволены за отказ от прохождения вакцинации от коронавируса.