На отдельных участках Буйнакского района Дагестана ввели режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) введен на отдельных участках Буйнакского района Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб республики.

«Было принято решение о введении правового режима контртеррористической операции. Он будет действовать с 04:55 10 сентября 2021 года на отдельных участках Буйнакского района», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что в местах, где введен режим КТО, будет действовать паспортный контроль, досмотр средств передвижения и другие ограничения.

В публикации утверждается, что в районе идет отработка оперативной информации о возможном передвижении и местонахождении боевиков. Мероприятия в рамках КТО проводят в границах между горами Заузунбаш, Мискинбаш и Санаторская, отметил собеседник агентства.

Ранее дагестанские власти ввели режим КТО в Советском районе Махачкалы для задержания боевика. Правоохранители проверяли информацию о подготовке теракта сторонником одной из международных террористических организаций. В ответ на предложение сдаться злоумышленник открыл огонь. При спецоперации никто из мирных жителей не пострадал.