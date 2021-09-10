Облачная погода и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

Облачная погода с прояснениями и до +20°С ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 18…20°С тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до +8°С.

Ожидается северо-западный, северный ветер, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах +16…21°С. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки +5°С.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что после по-летнему теплых выходных в Москве произойдет резкое похолодание. Он отметил, что первая декада сентября в центральной России было на 3,5 градуса ниже положенного и температура вернулась в привычные показатели лишь в среду. А в четверг, 9 сентября, температура в столице достигла чуть более 18 градусов выше нуля, что на три градуса выше нормы.

Он отметил, что вместе с астрономической осенью 22 сентября наступит и «золотая осень».