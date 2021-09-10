В Кировской области мужчина получил 1,5 года тюрьмы за «разборки» со школьником

В Кирово-Чепецке мужчина был осужден за то, что толкнул ребенка, на которого ему нажаловался племянник, сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, между двумя детьми во дворе произошла ссора, один из мальчиков заплакал и позвонил своему дяде. Последний решил разобраться в ситуации и вышел к детям.

«40-летний обвиняемый подошел к 10-летнему обидчику своего племянника. В тот момент малолетний сидел около лестницы, ведущей к подвалу дома. Мужчина высказал претензии о ссоре с его племянником, после чего толкнул ребенка. Последний упал вниз с лестницы и получил травмы. В последующем потерпевший был госпитализирован. Его здоровью был нанесен тяжкий вред», — говорится в сообщении СК.

Характер полученных ребенком травм не уточняется.

Мужчина был признан виновным по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений).

Ранее сообщалось, что в Кировской области мужчина убил друга, подставив ему подножку.