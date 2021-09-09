В России выявлено 18 380 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявлено 18 380 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 18 024 случая инфекции.

Отмечается, что у 7,5% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 794 человека, при этом вылечились 19 639 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (1801), Санкт-Петербург (1380), Московская область (525). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Чукотском автономном округе (13) и Ненецком автономном округе (10).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 084 284 случая коронавируса. За весь период умерли 190 376 человек, выздоровел 6 340 151 человек.

Ранее в Росздравнадзоре рассказали, сколько заболевших COVID-19 среди непривитых.