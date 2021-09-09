В США подали иск об отзыве препарата от выпадения волос, который связывают с случаями суицида

Группа по защите интересов пациентов США подала иск о выводе с рынка препарата от выпадения волос Propecia компании Merck & Co заявив, что федеральные регулирующие органы не указали о его серьезных побочных реакциях. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что препарат вызывает депрессию, эректильную дисфункцию и, в некоторых случаях, случаи самоубийства.

Издание утверждает, что Propecia впервые была выпущена в гражданский оборот в 2006 году. Уже спустя 6 лет компания Merck начала указывать, что препарат может вызывать сексуальную дисфункцию и депрессию. Даже при этом, рост продаж Propecia вырос к 2020 году до 2,4 мил.

Отмечается, что препарат также привел к нескольким случаям самоубийства, что по законодательству регулирующих органов Канады и Европы должно отмечаться на этикетке.

Группа по защите интересов пациентов заявляет, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не пытается разобраться с этой проблемой и отклоняет ранее поданные гражданские иски.

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