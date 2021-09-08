Тиктокерша решила проблему неравномерного разогрева еды в микроволновке

22-летняя пользовательница TikTok Изабелла Авилла поделилась секретами использования микроволновой печи.

Многие люди жалуются на то, что при использовании микроволновкой еда разогревается неравномерно. Видеоблогерша сообщила, что секрет успеха в том, чтобы класть тарелку с едой сбоку подставки для разогрева — тогда посуда будет вращаться и пища лучше прогреется.

Если есть желание разогреть сразу два блюда, то следует положить вторую тарелку на чашку.

Девушка поделилась еще одним секретом, сообщив, что если перед разогревом макарон или пиццы, добавить немного воды, то это позволит избежать потери влаги пищей.

В комментариях люди выразили восторг новому открытию.

«Всю свою жизнь я использовал микроволновку неправильно!» — сообщил один из пользователей.

Ранее сообщалось о том, что американская тиктокерша рассказала о самых шокирующих для американских студентов особенностях жизни в Великобритании.