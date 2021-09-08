Песков прокомментировал съезд ветеранов «Защитники России» в Донецке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал съезд ветеранов «Защитники России», проводимый в Донецке в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом представитель Кремля рассказал во время брифинга с журналистами.

8 сентября в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков прошел съезд ветеранов «Защитники России». Местом проведения стало памятное место Саур-Могила. Участников наградили Государственными наградами ДНР.

У пресс-секретаря президента России уточнили, не много ли РФ на Украине.

По словам Пескова, на данной территории всегда находились добровольцы, не имеющие отношения к вооруженным силам.

«Речь не идет о том, что там много России, мы знаем, что территория отвергнута, находится буквально под блокадой во всех смыслах. Это скорее общественное движение...», — объяснил представитель российского главы.

После событий на Украине 2013-2014 годов Киев называет Россию страной-агрессором, обвиняет в участии подразделений российской армии в боевых действиях в Донбассе, а также заявляет об оккупации Крыма. В Москве обвинения отвергают: Владимир Путин заявлял, что российские солдаты не воюют на территории Украины, а Крым присоединился к России в рамках легитимного народного референдума.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заподозрил Украину в теракте на газопроводе в Донецке.