Путин поручил разработать программу размещений акций госкомпаний до 2030 года

Путин поручил разработать программу IPO и SPO госкомпаний до 2030 года

Президент России Владимир Путин дал указание Центробанку и правительству страны разработать и внедрить программу IPO (первичного публичного размещения акций) и SPO (вторичного публичного размещения акций) государственных компаний, рассчитанную до 2030 года. Соответствующее поручение было опубликовано на официальном портале Кремля.

«Разработать и реализовать программу первичных и вторичных размещений на внутреннем финансовом рынке акций организаций с государственным участием, включенных в перечень, утверждаемый правительством Российской Федерации, на период до 2030 года», — говорится в тексте документа.

Первый отчет о реализации указанного поручения должен быть представлен до 1 марта 2026 года, а в дальнейшем – каждые полгода. Ответственность за исполнение возложена на председателя правительства России Михаила Мишустина и главу Центрального банка РФ Эльвиру Набиуллину.

В январе сообщалось, что акции большинства российских компаний, вышедших на IPO в последние два года, упали в цене примерно на 40%.

Ранее акции выросли после новости о приезде Уиткоффа и Кушнера в Москву.