Комиссия CAS на ОИ не стала рассматривать апелляцию Большунова

Спецкомиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) отказалась рассматривать апелляцию трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

В заявлении комиссия указала, что не обладает юрисдикцией по данному вопросу. Заявление Большунова было подано 28 января.

«Разрешения споров происходят только в той мере, в какой они возникают во время Игр 2026 года или в течение 10 дней, предшествующих церемонии открытия Игр. Следовательно, спор должен был возникнуть не позднее 27 января 2026 года, чтобы подпадать под ее юрисдикцию. В результате дело не могло быть рассмотрено, поскольку оно было подано вне юрисдикции», — сказано в сообщении.

15 января Большунов отказался конкретно отвечать на вопрос о получении нейтрального статуса.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

