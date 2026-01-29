Уиткофф заявил об огромном прогрессе на переговорах по Украине

Уиткофф: на трехсторонних переговорах по Украине был достигнут огромный прогресс

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что на трехсторонних переговорах по урегулированию украинского конфликта был достигнут «огромный прогресс». Об этом этом сообщает ТАСС.

По его словам, переговоры продолжатся «примерно через неделю, но между сторонами происходит очень много хороших вещей в обсуждении сделки по территориям».

«Соглашение по протоколам безопасности практически готово, соглашение о процветании практически согласовано», — сказал спецпосланник американского лидера на заседании президентского кабинета в Белом доме.

Также он выразил мнение, что в скором времени будет заключена «мирная сделка».

23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры РФ, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков. Как рассказал украинский президент Владимир Зеленский, стороны обсуждали план урегулирования конфликта из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. При этом позиция Киева по территориальному вопросу не изменилась, хотя в Москве неоднократно называли основной именно эту тему. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Переговоры по Украине продолжатся 1 февраля. При этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер не будут участвовать в этом раунде переговоров.

