На Западе заявили, что энергосистема Украины «висит на волоске»

MP: на Украине ситуация в энергетике ухудшается с каждым днем
Sofiia Gatilova/Reuters

На Украине ситуация в энергетической системе ухудшается с каждым днем. Об этом пишет польское издание Mysl Polska (MP).

«Сегодня энергетическая система Украины висит на волоске», — сказано в статье.

В публикации также отмечается, что на фоне проблем с энергетикой Киев сталкивается с чрезвычайно сильными морозами.

Накануне в минэнерго Украины сообщили, что 730 населенных пунктов в 11 областях республики полностью или частично обесточены из-за непогоды. Кроме того, в ведомстве отметили: во всех регионах страны действуют графики ограничения потребления электроэнергии для промышленности, а также почасовые отключения для всех категорий потребителей. В ряде областей введены аварийные отключения, при этом перечень регионов не уточняется.

28 января бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что коммунальная катастрофа на территории Украины растянется на десятилетие.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике — в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль заявил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

Ранее в России рассказали, как можно было избежать энергетического кризиса на Украине.
 
