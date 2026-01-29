«Спортсмены иногда не самые умные»: Губерниев ответил лыжнице, не считающей его хорошим

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление чемпионки России Алины Пеклецовой, которая признала его не очень хорошим человеком, передает Sport24.
«Мне совершенно все равно, что сказала Алина Пеклецова. А во-вторых, могу сказать, что о существовании Пеклецовой руководство Вологодской области узнало от меня, когда мы встречались с губернатором. Так что спортсмены не самые благодарные люди и иногда не самые умные. А Пеклецову я нежно люблю, потому что она прекрасна, спору нет», — сказал Губерниев.
Ранее Губерниев заявил, что Пеклецова сама лишила себя возможности получить нейтральный статус из-за наделанных глупостей в прошлом.
Европейский союз включил в санкционный список телеведущих Дмитрия Губерниева, Павла Зарубина, Екатерину Андрееву и Марию Ситтель. Им выдвинуты обвинения в «реализации и поддержке действий правительства Российской Федерации».
Персональные санкции Евросоюза подразумевают запрет на въезд на территорию сообщества и блокирование в европейских банках любых финансовых активов.
Ранее в МИД РФ назвали травлей инакомыслия санкции ЕС против Губерниева.