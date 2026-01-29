Размер шрифта
В МОК ответили, какая музыка прозвучит в случае победы россиян на ОИ-26

МОК сообщил, какой флаг и гимн будут представлены при победе россиян на Играх
Григорий Сысоев/РИА Новости

В пресс-службе Международного олимпийского комитете (МОК) рассказали, какие флаг и музыка будут использоваться в случае победы россиян на зимних Играх в Италии, передает «Матч ТВ».

«Это остаётся неизменным по сравнению с летней Олимпиадой, и эта информация была опубликована еще в сентябре 2025 года в отношении Игр‑2026 в Милане и Кортина‑д'Ампеццо», — ответили в пресс-службе.

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее все 13 российских спортсменов приняли приглашения на Олимпиаду.
 
