В Кремле не согласились со словами Рубио, что по Украине почти все согласовано

Ушаков не согласен с заявлением, что с Киевом не решен только вопрос территорий

Помощник президента России Юрий Ушаков не согласился со словами государственного секретаря США Марко Рубио о том, что в урегулировании конфликта на Украине не решен якобы только территориальный вопрос. Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в эфире телеканала «России 1».

«Я думаю, что нет», — сказал Ушаков, комментируя информацию, что в украинском урегулировании не решен якобы только территориальный вопрос.

Накануне Рубио заявил, что территориальный вопрос остается нерешенным на переговорах между Россией и Украиной. По его словам, дипломаты пытаются найти точки соприкосновения между позициями Москвы и Киева, однако прогресс остается ограниченным. Ведется активная работа над тем, чтобы выяснить, «можно ли примирить взгляды обеих сторон по этому вопросу, однако это все еще мост, который мы не перешли».

23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры РФ, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков. Как рассказал украинский президент Владимир Зеленский, стороны обсуждали план урегулирования конфликта из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. При этом позиция Киева по территориальному вопросу не изменилась, хотя в Москве неоднократно называли основной именно эту тему. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков заявил, что территориальный вопрос является главным в переговорах по Украине.