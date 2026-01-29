Впервые обнаружен новый тип черных дыр

Астрономы все ближе подбираются к подтверждению существования блуждающих черных дыр — объектов, которые после мощных космических катастроф могут быть выброшены из своих галактик и нестись через Вселенную с колоссальной скоростью. Новые наблюдения и данные гравитационно-волновых детекторов показывают, что такие «космические беглецы» — не научная фантастика, а редкое, но реальное явление. Об этом сообщает портал The Conversation.

Теоретические основы были заложены еще в 1960-х годах после открытия новозеландским математиком Роем Керром решения уравнений общей теории относительности для вращающихся черных дыр. Эти работы показали, что до 29% массы чёрной дыры может приходиться на энергию вращения. Позднее физик Роджер Пенроуз доказал, что эта энергия может высвобождаться — например, при слиянии двух чёрных дыр.

Современные расчеты и наблюдения показали: если две черные дыры сталкиваются с определенной ориентацией вращения, гравитационные волны могут унести энергию неравномерно. В результате новообразованная чёрная дыра получает мощный «толчок» — гравитационный кик — и разгоняется до тысяч километров в секунду, фактически вылетая из своей галактики.

Прямые подтверждения появились после запуска детекторов LIGO и Virgo, которые с 2015 года регистрируют гравитационные волны от слияний черных дыр. Анализ показал, что многие из них обладают большим запасом вращательной энергии и хаотичной ориентацией спинов — именно такими условиями, при которых возможен мощный выброс.

В 2025 году астрономы впервые обнаружили и визуальные следы таких объектов. В нескольких галактиках были найдены длинные, почти идеально прямые «следы» из молодых звезд. Ученые считают, что они образуются, когда сверхмассивная черная дыра, проходя через галактику, сжимает межзвездный газ своей гравитацией, запуская звездообразование — подобно инверсионному следу от реактивного самолета.

В одном из случаев, изученном командой астронома Питера ван Доккума, телескоп зафиксировал след длиной около 200 тысяч световых лет, что указывает на черную дыру массой около 10 миллионов Солнц, движущуюся со скоростью почти 1 000 км/с. В другой галактике найден более компактный след, оставленный объектом в 2 миллиона солнечных масс.

Ученые считают, что если существуют такие сверхмассивные беглецы, то должны быть и более мелкие, почти неуловимые черные дыры, способные путешествовать между галактиками. Теоретически одна из них могла бы пролететь и через нашу Солнечную систему — но вероятность этого исчезающе мала.

По словам исследователей, бояться не стоит: речь идет о крайне редких событиях. Однако открытие добавляет новый, неожиданный элемент в картину устройства Вселенной, делая ее еще более динамичной и удивительной.

