Армия

Экс-офицер армии США раскрыл отношение бойцов ВСУ к иностранным наемникам

Экс-офицер армии США Крапивник: бойцы ВСУ считают наемников недочеловеками
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинские военные терпеть не могут иностранных наемников и считают их недочеловеками. Об этом заявил экс-офицер армии США Станислав Крапивник в эфире шоу Рика Санчеса на RT.

По словам Крапивника, на кадрах, опубликованных солдатами из Колумбии, видно, как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходят мимо раненых колумбийцев и даже не собираются их эвакуировать, поскольку «им все равно».

«Украинские военные терпеть их не могут, считают их недочеловеками. И они об этом открыто говорят», — сказал экс-офицер.

Он отметил, что Украина привлекает в свою армию иностранцев из Грузии, Колумбии, Венесуэлы и Бразилии обещаниями, что они будут находиться в тылу и защищать важные объекты, однако после подписания контракта наемников бросают в «мясные штурмы».

11 января издание MilitaryLand писало, что «иностранный легион» ВСУ, который создали для привлечения наемников, расформировали 31 декабря 2025 года, и перевели весь личный состав в штурмовые подразделения.

Сообщалось, что наемники ВСУ устроили бунт после перевода в штурмовые части. Ранее они получали высокое денежное довольствие за службу в тыловых районах, однако теперь их жизни оказываются под прямой угрозой. Особое недовольство наемников вызывает невозможность разорвать контракт с ВСУ.

Ранее украинский пленный рассказал о колумбийских женщинах в рядах ВСУ.
 
